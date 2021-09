O que é uma opção Binária?

Este artigo é uma comparação entre duas das ferramentas que estão na moda no trading online, nas opções binárias e CFDs trading. Compare-as e tome a decisão que você achar melhor.

Uma opção binária é um produto financeiro com base em um ativo subjacente ou de apoio (par de moeda, índice, ou ação), cujo potencial de ganho é fixado no momento da compra. O titular da opção poderá:

ganhar uma soma determinada no momento da compra da opção se o cenário no subjacente acontecer

perder o capital investido se o cenário não acontecer

Uma opção binária pode ser comparada a uma aposta.

O negociante pode fazer apostas diferentes:

sobre o preço de apoio no final da opção binária – Opção de alta / baixa

sobre um preço que o subjacente vai tocar pelo menos uma vez, ou nunca antes do vencimento – Opção de um toque

sobre uma zona de preço na qual ou fora dela, o ativo subjacente deve terminar

QUE TIPOS DE OPÇÕES BINÁRIAS?

OPÇÕES DE ALTA / BAIXA (HIGH LOW)

As opções de Alta / Baixa permitem ao negociante apostar no nível de preços do ativo subjacente, no vencimento da opção binária. Em outras palavras, esta opção permite que você aposte que o apoio vai ser maior ou menor do que um determinado preço.

No caso particular de opções binárias a curto prazo, o negociante deve decidir se na maturidade (de poucos minutos a uma hora), o preço vai aumentar ou diminuir.

AS OPÇÕES DE UM TOQUE

A opção binária de um toque é exercida se o preço do ativo subjacente atingir um determinado preço no momento da compra da opção antes da maturidade.

Esta é uma aposta que o subjacente vai tocar pelo menos uma vez um nível antes de um tempo especificado.

AS OPÇÕES DE ZONA OU BOUNDARY

A opção de zona ou boundary, é se o ativo subjacente irá fechar dentro ou fora de uma área pré-definida.

AS OPÇÕES DE 60 SEGUNDOS

A opção é antecipar a direção da mudança do subjacente nos próximos 60 segundos. Isso consiste em responder à pergunta, o que é o curso da ação ou se o par de moedas vai ser maior ou menor em 60 segundos.