Encontro Técnico de Segurança avalia resultados da Patrulha Rural no planalto serrano

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) promoveu no último fim de semana, no espaço do Sistema Faesc/Senar-SC no Parque Conta Dinheiro, em Lages, o Encontro Técnico sobre Segurança no Campo. O evento contou com a participação da Polícia Militar responsável pela Rede Rural de Segurança (Patrulha Rural), presidentes dos Sindicatos Rurais da região serrana e representantes do Sistema Faesc/Senar-SC.

O presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, ficou sensibilizado com o trabalho e com a evolução nos resultados do projeto. “Estamos satisfeitos, pois o Patrulha Rural vem cumprindo seu objetivo de monitorar as áreas rurais, facilitar a localização das propriedades e promover a segurança no campo. É gratificante saber que com esse monitoramento o índice de roubos e furtos é praticamente zero”.

O vice-presidente de finanças da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, ressalta que o Patrulha Rural contempla praticamente 100% dos municípios da região serrana. Apenas Urubici ainda não faz parte do projeto, mas será contemplado na próxima semana. “São dois comandos preparados para cobrir a região: um em Lages e outro em Otacílio Costa”.

Segundo Pagani, para colocar em prática o projeto são realizadas reuniões entre os Policiais Militares e os presidentes dos Sindicatos Rurais. Com isso, são organizadas as propriedades beneficiadas, é feito o georreferenciamento e a identificação da propriedade e, uma vez por mês, os estabelecimentos e a região contemplada recebem a visita dos policiais, sem custo algum ao produtor. “Esse trabalho está surtindo um efeito fantástico aos nossos empreendedores rurais”.

O trabalho da Patrulha Rural na serra catarinense é comandado pelo sargento Laureci.