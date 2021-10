Vender osso de boi é desumano, diz Procon após prática ser flagrada em Florianópolis

O Procon SC e a Associação Catarinense de Supermercados (Acats) emitiram uma nota técnica conjunta recomendando que empresas, como açougues e mercados, não vendam osso de boi. A medida foi tomada depois da repercussão da imagem de uma placa dentro de um estabelecimento de Florianópolis: “Osso R$ 4,00 Kg. Osso é vendido e não dado”.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, o aumento no preço dos alimentos limita as compas. A carne, por exemplo, teve a maior alta dos últimos 25 anos.

Também por isso, o Procon entende que os ossos devam ser doados, como sempre foram, porque a cobrança fere o Código de Defesa do Consumior por exigir dele ‘vantagem manifesta excessiva’.

“No momento de crise que estamos vivendo é até desumano que esses estabelecimentos estejam cobrando por ossos”, critica Tiago Silva, diretor do Procon SC.

