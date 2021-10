São Joaquim será palco do 2º Enduro Fim no próximo domingo

Para quem gosta de um bom evento de Enduro, Maike André Pereira de Souza e Cleiton Amaral estão organizando a segunda edição do Enduro Fim, que será realizado no próximo domingo(10) no Morro Grande em São Joaquim.

Tire sua moto da garagem e participe do evento que terá em seu roteiro muitas paisagens típicas da região serrana e uma pista repleta de obstáculos, os pilotos vão testar seus desafios em sete categorias diferentes, especial, força livre nacional, nacional A, over 35, over 45, light e feminina.

O trajeto de 07 KM e com cinco voltas será o ponto forte do evento que promete agitar São Joaquim, uma volta será de reconhecimento dos pilotos e as outras quatro são competições entre os participantes.

“Quero convidar a todos para o evento, já participei ano passado do Enduro Fim, este que está expandindo e garante diversão com segurança em uma pista top, sou piloto da numeração 18, em todas as categorias que participei tive boa colocação, aguardo ansioso pelo evento”, destaca o Piloto Nei Nesi.

“Estou muito feliz com a organização deste evento, a expectativa é que o evento seja um sucesso, e muito gratificante estar organizando este evento do esporte que amo de paixão”, revela um dos organizadores Maike André Pereira de Souza.

“O piloto Rafael Brás, de Braço do Norte, foi campeão da categoria força livre nacional. Ano passado eu vi o banner dessa prova, não conhecia ninguém, simplesmente peguei a moto e fui. Tudo estava 100%, fiz muitas amizades na serra, o trajeto é top, vale a pena participar”, diz Rafael Brás.

Você que quer participar do evento, as inscrições custam R$ 100,00 e encerra dia 07, ainda dá tempo de se aventurar em meio às belezas da natureza joaquinense, mais informações pelos contatos 49 91414879 Maike e 49 991083607.