Dicas para reformar a casa de veraneio

Quem nunca sonhou em ter uma casa de veraneio para passar os feriados e férias rodeados da família e de amigos, usufruindo de seus cômodos e paisagens da redondeza?

Acredito que todos nós, não é mesmo?

Em alguns casos, antes de conseguir aproveitar os benefícios da casa, é necessário reformar alguns pontos para deixá-la ainda melhor.

Então, se esse é o seu caso, leia o conteúdo a seguir e entenda todos os procedimentos que devem ser realizados antes e durante a sua tão sonhada reforma para não transformá-la em pesadelo!

Além das dicas imperdíveis que separamos para você tornar os ambientes ainda mais a sua cara e aconchegantes!

Por que ter uma casa de veraneio?

A casa de veraneio é uma ótima alternativa para aproveitar feriados e férias em um lugar idealizado para as suas necessidades, decorado de acordo com os seus gostos e rodeado por família, amigos e paisagens deslumbrantes.

E tudo isso sem se preocupar com reservar hotel ou alugar uma casa.

Além disso, o custo-benefício de uma casa de veraneio é excelente, uma vez que pode ser transformado em um bem rentável, caso seja colocado para aluguel de terceiros ou vendido após um período de valorização.

Dicas para realizar uma reforma sem dor de cabeça e dentro do orçamento

Sabemos que realizar obras tende a ser um tanto quanto confuso para o público geral que não é especializado na área.

No entanto, é possível passar por esse processo sem grandes imprevistos.

Pensando nisso, separamos as principais dicas para passar por uma reforma da forma mais organizada e barata possível.

Se o seu imóvel está situado dentro de um condomínio, é necessário seguir as regras especificadas na constituição do condomínio. Além disso, o síndico deve estar ciente de todo o processo.

A NBR 16.280 (2015) normatiza as reformas brasileiras. Então, certifique-se de que a sua obra segue todas as recomendações necessárias.

Armazene e descarte os entulhos de forma correta.

Contrate profissionais competentes para te auxiliar nas etapas da reforma.

Retire ou cubra os móveis que poderão sofrer algum dano durante a obra.

Se possível, reforme durante o período de baixa temporada, para não precisar ter que usufruir da casa enquanto as obras estiverem acontecendo.

Opte por itens de fácil manutenção, como por exemplo pisos de tons não tão claros, materiais que não danifiquem em contato com água, entre outros.

Priorize praticidade, conforto, organização e durabilidade.

Invista em itens de segurança para manter o imóvel seguro nos períodos em que não estiver ninguém usufruindo dos ambientes.

Planeje as etapas com calma e defina um limite de gastos.

Entenda que pequenos imprevistos podem acontecer. Então, esteja preparado para isso.

Contrate modalidades de crédito para te auxiliar na parte financeira. Uma ótima opção é o empréstimo para reforma , o qual oferece soluções específicas para esse tipo de obra, além de condições de pagamento excelentes.

Dicas para decorar a casa de veraneio

Que tal deixar a sua casa de veraneio confortável, aconchegante e linda? A decoração é uma das grandes responsáveis por possibilitar esses três itens.

Então, confira as dicas que separamos para você aplicar de imediato na decoração do seu imóvel!

Inclua itens verdes e florais que remetem ao entorno no qual a casa está inserida.

Solicite no projeto janelas e portas amplas para garantir a integração dos ambientes com a área externa, além de aproveitar a iluminação e ventilação natural.

Escolha móveis e itens de decoração confortáveis e compactos para não atrapalhar e pesar na circulação das pessoas.

Opte por itens que criem amplitude e que consigam realizar uma integração entre ambientes.

Não exagere nos acessórios, pois a ideia da casa de veraneio é possuir uma manutenção fácil e prática, para você passar os dias se divertindo, e não organizando.

Decore com itens que transmitem uma energia positiva, como lembranças de amigos e família, itens de viagem, flores, entre outros.

Conclusão

Aposto que depois de ler esse conteúdo você ficou com vontade de adquirir uma casa de veraneio! Todos nós ficamos, não é mesmo?

