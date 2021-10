Falece aos 82 anos Rogério Tarzan – O Lendário Prefeito que São Joaquim jamais esquecerá

Faleceu na madrugada desta sexta (08) o ex-prefeito de São Joaquim Rogério Tarzan Antunes da Silva que havia dado entrada na segunda-feira (04) no Hospital em Balneário Camboriú onde ficou após se sentir mal por conta da diabetes.

O Caso de Rogério Tarzan foi piorando com o passar da semana e ele acabou falencendo por insuficiência pulmonar e renal as 05h30min da madrugada desta sexta (08) em Balneário camboriú. Seu corpo será transladado para São Joaquim e será velado na Câmara de Vereadores em um horário a ser confirmado. O Sepultamento será no sábado em horário também a ser confirmado.

O lendário Prefeito Rogéro Tarzan ficou conhecido como sendo o melhor prefeito da história de São Joaquim na época do maior salto que a cidade já teve em relação a obras e desenvolvimento. Arrojado foi ele que idealizou a Festa Nacional da Maçã e conseguiu trazer, juntamente com Rogério Pereira – Pirata e Henrique Córdova 04 presidentes da república com Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney e Fernando Collor.

O município de São Joaquim decretou luto de 03 dias com bandeiras hasteadas em meio mastro pelo falecimento de Rogéro Tarzan.

Quem era Rogério Tarzan

C URRICULO

DADOS PESSOAL E FAMILIAR

Nome: Rogério Tarzan Antunes da Silva

Natural: Painel — SC

Nascimento: 21 de setembro de 1939

Filiação: Adenor da Silva Macedo e Francisca de Liz Silva

Cônjuge: Maria Marita Campos da Silva

Filhos: Cibeli, Sandro Tarzan (em memória) e Elisandro

Netos: Thais, Gabriela, Roberto, Eduardo, Elisandro e João Vicente

Bisneta: Maria Fernanda, Bianca e Felipe

GRAU DE ENSINO

2º ano do ensino fundamental

CARREIRA POLÍTICA EM SÃO JOAQUIM

Vereador — 1967 à 1970

Vice-Prefeito – 1971 à 1975

Prefeito por duas Gestões de 1977 à 1983 e de 1989 a 1992

Presidente da Amures — Associação dos Municípios da Região Serrana Por duas gestões: De 10/02/1977 à 04/03/1980

De 11/03/1981 à 25/02/1983

Um dos Fundadores da FECAM — Federação Catarinense de Municípios em Janeiro de 1981, Sendo eleito o 1 , Vice-Presidente da Associação e 3 , Vice-Presidente Gestão Fev/1989 a Fev/1990

Vice-Presidente da Associação e 3 Vice-Presidente Gestão Fev/1989 a Fev/1990 Muitas foram suas realizações na vida pública

DIVERSAS HONRARIAS RECEBIDAS — Destacamos

Cavaleiro Oficial da Ordem do Mérito Municipalista Brasileiro no Grau de Comendador, concedido pela Sociedade Brasileira de Estudos Municipalistas na cidade de São Paulo em 29 de outubro de 1989.

Título de Cidadão Urupemense em 29 de agosto de 1998

Título de Cidadão Joaquínense em 06 de novembro de 1998

CLUBES DE SERVIÇO e SOCIAL

Sócio do Lions Clube São Joaquim Planalto por muitos anos.

Presidente do Clube Astréa nos anos de 1970/1971.

MOVIMENTO TRADICIONALISTA

No ano de 1962 juntamente com a Esposa Marita Campos participaram da 1 , Invernada Artística do CTG Minuano Catarinense

Invernada Artística do CTG Minuano Catarinense Capataz do CTG Minuano Catarinense em uma das patronagem do Baluarte do tradicionalismo Brasiliano Camargo Filho.

Peão e Patrão do Piquete de Laçadores Porteira Catarinense do Pericó

Na Edição 1 , da Festa Nacional da Maça e Exposição Agropecuária no ano de 1978, oportunidade também da 1 , vista do Presidencial, Presidente Ernesto Geisel, oferecendo a ele uma armada e laçou.

da Festa Nacional da Maça e Exposição Agropecuária no ano de 1978, oportunidade também da 1 vista do Presidencial, Presidente Ernesto Geisel, oferecendo a ele uma armada e laçou. Construiu o Comissariado do CTG

Construiu e equipou a atual sede do CTG com o apoio do então Deputado Federal e saudoso Henrique Córdova

Apoiou a participação do CTG nos mais diversos Rodeios, destacando o Rodeio Internacional da Vacaria, onde suas netas Thais e Gabriela com os demais integrantes da Invernada Artística sagraram-se campeãs

Peão do Piquete de laçadores Gaudérios da PUA

Teve por satisfação quando do mandato de Deputado Estadual de Seu Filho saudoso Sandro Tarzan ser o representante dos tradicionalistas na Assembléia Legislativa e através de Projeto Lei de sua autoria “Lei ng 351 / 2000 “Ficou reconhecido oficialmente o rodeio como um dos

componentes da cultura popular catarinense” e também de Projeto de Resolução ng 06 / 2001 da Assembléia Legislativa “Que criou a medalha de Mérito da Tradição”.

Família presta homenagens nas redes sociais: