Presa mãe de 5 filhos que furtou Coca-Cola, Miojo e suco em pó de supermercado

Mulher declarou estar com fome

No Brasil uma mulher de 41 anos, mãe de 05 filhos foi presa após furtar uma Coca-Cola 600 ml, dois pacotes de Miojo e um e um suco em pó Tang em um supermercado da Vila Mariana, no Estado de São Paulo em 29 de Setembro.

Porém a Justiça negou recentemente a sua soltura, a promotoria argumentou que a mulher já tinha outros registros de furto por isso a Justiça manteve ela presa. No ato da prisão em flagrante pela Polícia Militar, ela admitiu ter efetuado o crime aos policiais e declarou: “Roubei porque estava com fome“. Na fuga, antes de ser pega pelos policiais a mulher teria caído e ferido a cabeça, sendo socorrida no hospital antes de ser encaminhada para a cadeia.

No pedido feito pelo Ministério Público, a promotoria afirma que “os antecedentes evidencia que a denunciada faz do crime seu meio de vida e de que em liberdade fatalmente voltará a delinquir”.

A Fome

O defensor público da mulher acusada de furto, argumentou que o próprio STF já reconheceu a ilegalidade da prisão de pessoas que furtam produtos de valor irrisório para saciar a própria fome. E efetuou o pedido de liberdade, visto que ela tem cinco filhos com idades de 2, 3, 6, 8, e 16 anos, mas a justiça decidiu manter a mulher presa. A denfesoria pretende recorrer da decisão em tribunais superiores