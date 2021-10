Edital de Convocação: Assemléia Geral Ordinária – ASSEA

A Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense – ASSEA, através de seu Diretor presidente, no uso de suas atribuições e, em conformidade com o estatuto da entidade (capítulo III, artigos 44, 45 e 46), e legislação vigente, convoca os seus associados para participarem da Assemléia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 08 de novembro de 2021, segunda-feira tendo por local, o Restaurante Cristal de Gelo, situado na Rua José Palma 132, Bairro Monte Carlo, São Joaquim SC, às 19 horas em primeira convocação, com a presença da metade mais um dos Associados em situação regular com a tesouraria ou, às 19h30 em segunda e ultima convocação, com no minimo 10 (dez) associados em pleno gozo de seus direitos sociais presentes, para deliberar sobre a seguinte:

Ordem do Dia:

1- Aprovação das contas do triênio 2018/2020;

2- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação para triênio 2021/2023;

3- Outros assuntos de interesse e da Associação e dos seus associados.

A inscrição de chapas terá como prazo limite o dia 29/10/2021 até as 17 hoas