Carreta é derrubada por Forte vendaval que causa estragos em Campos Novos em SC

Cidade amanheceu em meio ao caos e suspeita de micro explosão.

Na manhã desta quinta-feira, 24, um forte temporal atingiu Campos Novos , e os ventos provocaram estragos pelo município. Meteorologistas não descartam que parte da cidade tenha sido atingida por uma micro explosão.

Imagens nas redes sociais mostram que até uma carreta foi derrubada pela força do vento, o fato aconteceu no Posto Russi, as margens da BR-282.

Uma empresa de Pneus teve a estrutura danificada e uma parede chegou a rachar.

Além da carreta que foi derrubada pela força do vento, placas e equipamentos do posto de combustíveis também foram danificados. O temporal provocou ainda o destelhamento em casas e empresas e queda de árvores na pista e em veículos. O município chegou a ficar sem energia elétrica, mas a luz já foi reestabelecida.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e trabalham na distribuição de lonas, remoção dos galhos e reparos. Até o momento, não há ocorrência de pessoas feridas. As informações são da rádio Simpatia FM.

Com informações Eder luiz