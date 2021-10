Dia das Crianças: Projeto Brinque Mais

Um projeto particular sem fins lucrativos, lançado por mim Fabiano da Silva Costa no programa A noite é nossa com o Fabinho, via Facebook live, ( que tem por finalidade levar o incentivo as crianças a brincarem com brincadeiras e brinquedos de épocas passadas, fazendo assim usarem menos os celulares).

Neste ano tem como objetivo fazer uma tarde divertida com brincadeiras e brinquedos também junto com os pais para fazer as crianças se interagir com este projeto.

Contribuições espontâneas poderão ser feitas pois as mesmas serão revertidas para o evento Vêm você também fazer parte deste projeto.