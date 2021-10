Com apenas oito anos de idade a brasileira é conhecida como a mais jovem astrônoma do mundo

Quando Nicole Oliveira estava começando a aprender a andar, ela levantava os braços para alcançar as estrelas no céu.

Hoje, com apenas oito anos de idade ela é conhecida como a astrônoma mais jovem do mundo, em busca de asteroides por meio de um programa afiliado à NASA, participando de seminários internacionais e encontros com as principais figuras do espaço e da ciência pelo Brasil.

No quarto dela, repleto de cartazes do Sistema Solar, foguetes em miniatura e bonecos de Star Wars, Nicolinha, como é carinhosamente conhecida, trabalha em seu computador estudando imagens do céu em duas grandes telas.

O projeto, chamado Asteroid Hunters, tem como objetivo apresentar a ciência aos jovens, dando-lhes a chance de fazer suas próprias descobertas espaciais.

É administrado pela International Astronomical Search Collaboration, um programa de ciência cidadã afiliado à NASA, em parceria com o Ministério da Ciência do Brasil.

Radiante de orgulho, Nicolinha disse à AFP que já encontrou 18 asteróides.

“Vou dar a eles nomes de cientistas brasileiros, ou de membros da minha família, como minha mãe ou meu pai”, disse a animada garota de cabelos castanhos escuros e voz estridente.

Se suas descobertas forem comprovadas, o que pode levar vários anos, Oliveira se tornará a pessoa mais jovem do mundo a descobrir oficialmente um asteróide, quebrando o recorde do italiano Luigi Sannino, de 18 anos.

“Ela realmente tem o olho. Ela imediatamente identifica pontos nas imagens que parecem asteróides e costuma avisar os colegas quando eles não têm certeza se encontraram algum”, disse Heliomarzio Rodrigues Moreira, professor de astronomia de Oliveira em uma escola particular da cidade de Fortaleza que frequenta com bolsa de estudos.

“O mais importante é que ela compartilhe seus conhecimentos com outras crianças. Ela contribui para a divulgação da ciência”, acrescentou Moreira.

Nicole Oliveira trabalha em seu computador em sua casa em Fortaleza, Brasil. (Jarbas Oliveira / AFP)

Paixão pela astronomia

A família de Nicolinha se mudou para Fortaleza de sua cidade natal, Maceió, a cerca de mil quilômetros de distância, no início deste ano, depois que Nicolinha recebeu uma bolsa de estudos para frequentar a prestigiosa escola. Seu pai, um cientista da computação, conseguiu a manter o emprego em regime de teletrabalho.

“Quando tinha dois anos, ela erguia os braços para o céu e me perguntava: “Mãe, dá-me uma estrela’” disse a mãe, Zilma Janaca, 43, que trabalha com artesanato.

“Percebemos que essa paixão pela astronomia era séria quando ela nos pediu um telescópio de presente de aniversário quando ela fez quatro anos. Eu nem sabia o que era um telescópio”, acrescentou Janaca.

Nicolinha estava tão decidida a comprar um telescópio que disse aos pais que o trocaria em todas as suas futuras festas de aniversário. Mesmo assim, esse presente era muito caro para a família e a menina só o ganhou quando fez 7 anos e todos os seus amigos juntaram dinheiro para a compra, disse sua mãe.

Em seu canal no YouTube, Nicolinha entrevistou figuras influentes como a astrônoma brasileira Duilia de Mello, que participou da descoberta de uma supernova chamada SN 1997D.

No ano passado, Oliveira viajou a Brasília para se encontrar com o ministro da Ciência e astronauta Marcos Pontes, o único brasileiro até agora que já esteve no espaço.

Quanto às suas ambições, Nicolinha quer se tornar engenheira aeroespacial.

“Quero construir foguetes. Adoraria ir ao Kennedy Space Center da NASA na Flórida para ver seus foguetes”, disse ela.

“Também gostaria que todas as crianças do Brasil tivessem acesso à ciência”, diz ela. [Science Alert]

Por Marcelo Ribeiro