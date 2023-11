“Abertura das matrículas no Centro Educacional Dinâmico para o Ano Letivo de 2024 – Ofereça o melhor ensino para seu filho, não perca essa oportunidade!”

O Centro Educacional Dinâmico, sempre comprometido com a excelência na educação, informa a todos que iniciará a partir do dia 30/10/2023 as matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2024. Com uma equipe de educadores experientes e capacitados, o Colégio Dinâmico oferece um ensino de qualidade, com uma infraestrutura moderna e inovadora. Além disso, o colégio valoriza o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, promovendo atividades extracurriculares e projetos que estimulam a criatividade, o espírito crítico e a liderança.

O compromisso do Colégio Dinâmico com a excelência educacional reflete-se no sucesso de seus alunos, que se destacam pela sua preparação acadêmica e profissional. Com uma abordagem pedagógica atualizada e alinhada com as demandas do mercado de trabalho, o colégio prepara os estudantes para os desafios do futuro, oferecendo um ambiente propício para o aprendizado e o desenvolvimento integral.

Ao escolher uma escola, é fundamental considerar não apenas o currículo acadêmico, mas também os valores e princípios que serão transmitidos aos alunos. Nossa abordagem educacional prioriza o desenvolvimento integral dos alunos, oferecendo não apenas conhecimentos teóricos, mas também estimulando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, pensamento crítico e resolução de problemas.

Além disso, o colégio Dinâmica busca promover um ambiente acolhedor e inclusivo, onde cada aluno se sinta valorizado e apoiado em seu processo de aprendizagem. Acreditamos que a educação vai além das notas e do desempenho acadêmico, e por isso incentivamos a participação em atividades extracurriculares, projetos comunitários e a busca por interesses pessoais, de modo a promover a autoconfiança e a autoexpressão dos alunos.

Nossa equipe pedagógica é composta por profissionais qualificados e engajados, que estão sempre em busca de atualização e inovação para oferecer a melhor experiência educacional possível. Além disso, mantemos uma comunicação aberta e transparente com as famílias, reconhecendo a importância da parceria entre escola e pais no processo educativo.

Estamos comprometidos em preparar os alunos para os desafios do futuro, oferecendo uma formação sólida, baseada em valores humanos, que irá capacitá-los a serem cidadãos conscientes, éticos e bem-sucedidos em suas vidas pessoais e profissionais. Nossa escola é um ambiente onde o conhecimento, o respeito e a empatia são valorizados, e onde cada aluno é incentivado a desenvolver seu potencial único e a contribuir de forma positiva para a sociedade.

Se você busca uma escola que vá além do ensino tradicional, priorizando o desenvolvimento integral dos alunos e valores humanos, convidamos você a conhecer mais sobre nossa instituição e como podemos ajudar seu filho a trilhar um caminho seguro e promissor no futuro. Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que faça a diferença na vida de nossos alunos.

A missão do Colégio Dinâmico é formar cidadãos conscientes, éticos e comprometidos com a sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Nossa visão é ser reconhecido como um centro de excelência educacional, que promove valores como a igualdade, a diversidade e o respeito, preparando os alunos para serem agentes de transformação em suas comunidades.

Se você busca uma educação de qualidade, que valoriza o indivíduo e promove o seu crescimento acadêmico e pessoal, o Colégio Dinâmico é a escolha certa. Venha fazer parte da nossa história e transformar o seu futuro!

O 1º e 2º Ano do Ensino Médio, com salas corporativas, preparando os estudantes para o futuro, única escola particular da cidade onde os estudantes do Fundamental II e Ensino Médio estudam com Chromebooks, a tecnologia em sala de aula, plataforma de educação baseada em dados, conteúdo construído em torno de práticas ativas.

Com um amplo laboratório de Ciências, Biologia e Química, onde os alunos aprendem na prática, Programa bilíngue, fluência na língua inglesa no final do ciclo escolar, nossos alunos um passo a frente, psicóloga, para nossos estudantes e professores, e falando em professores, formamos uma equipe altamente qualificada.

Nessa Instituição, a proposta pedagógica é pensada conforme a idade da criança, estimulando o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional. Professores Qualificados e Comprometidos, aulas extracurriculares, Música, Ballet e Futebol.

Ainda não conhece a escola? Onde se prioriza a educação, os esportes, saúde, brincadeiras e todas as formas saudáveis de obter conhecimento. Pensando sempre em um futuro melhor para os alunos e adolescentes os grandes sonhadores. Venha fazer parte dessa família.

Convidamos a todos para conhecerem a escola e fazer parte da revolução educacional, venha agora mesmo e garanta o melhor futuro para seus filhos (a).

Endereço: Rua: Juvenal Matos, N. 100 Centro – São Joaquim

• Contatos: (49) 3233-0909 (49) 99931-0321