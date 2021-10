Justiça do RS julga dupla que furtou alimentos em lixo de supermercado

Homens que pegaram produtos que seriam triturados foram absolvidos em primeira instância, mas Ministério Público recorreu.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai julgar em segunda instância o caso de dois homens acusados de furtar alimentos que estavam no setor de descarte de um supermercado. De acordo com o processo, os indivíduos entraram no pátio do estabelecimento e pegaram alimentos vencidos, que seriam triturados. O caso ocorreu na cidade de Uruguaiana, em 2019.

O boletim de ocorrência do fato revela que os homens foram presos pela polícia, que foi chamada ao local e interceptou os suspeitos nas imediações do supermercado. Eles portavam 50 fatias de queijo e 14 unidades de calabresa, nove unidades de presunto e cinco unidades de bacon. Todos os alimentos estavam com o prazo de validade vencido e seriam descartados.

De acordo com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que defende os acusados, eles foram soltos após a ocorrência. No entanto, foram indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo Ministério Público. Na primeira instância, os réus foram absolvidos.

O Ministério Público, no entanto, recorreu, defendendo a tese de que “não se pode usar o princípio da insignificância e do crime bagatelar como estímulo e combustível à impunidade”.

