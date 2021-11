As jovens Mariela Taina de Jesus e Ana Caroline Andrade comemoraram seus aniversários neste último sábado (13), em uma fazenda na Invernadinha, com uma festa que recebeu muitos convidados, buffet de massas caseiras, churrasco, chopp e músicos. Um memorável evento, passando o aniversário e o feriado na presença de amigos e familiares em um recanto traquilo e sereno, no interior de São Joaquim, com uma paisagem exuberante e um clima todo especial.