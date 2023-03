Tudo pronto para a 31ª Arrancada de Caminhões

Abertura oficial do evento acontece nesta sexta-feira

A estrutura da 31ª Arrancada de Caminhões ganha cada vez mais forma. O maior evento do gênero do mundo está de volta e com uma mega estrutura que envolve pista, expositores, parque infantil, praça de alimentação e palco para shows.

O dia desta quinta-feira (02) é reservado para os ajustes finais da estrutura. No período da noite já inicia a programação de shows com Anndy Cardoso no palco. Na sexta-feira (03) o dia é reservado para a abertura do parque de exposições, inscrições dos pilotos e treino livre. No período da noite acontece a abertura oficial, a escolha das soberanas e show com DJ Adriano Ferrari e Banda Matusa.

Treinos e competição

A competição envolverá pilotos de todo país que já se preparam para participar. Mais de cem pilotos devem marcar presença. Na sexta-feira e no sábado acontecem as inscrições. A competição acontece no sábado e no domingo, nos períodos da manhã e da tarde, envolvendo as categorias: Toco e Truck até 560cv, Caminhões e Cavalo Mecânico Eletrônico até 750cv, Cavalo Mecânico até 750cv, Protótipos e Força Livre.

Parque da Arrancada

A estrutura está sendo montada no Parque da Arrancada, na Avenida Beira Mar Norte. Há placas em diversos pontos da cidade sinalizando o local do evento para que os visitantes encontrem com facilidade.

A programação é gratuita.

PROGRAMAÇÃO – 31ª Arrancada de Caminhões

02/03/23 – Quinta-feira

8h – Montagem Operacional Geral e recepção aos expositores.

21h30 – Show com ANNDY CARDOZO

03/03/23 – Sexta-feira

8h – Montagem Operacional Geral

9h30min – Abertura da Central Administrativa e Operacional para credenciamento e inscrições.

10h ‐ Abertura do Parque de Exposições.

12h – Livre para Almoço

13h30min – Montagem Operacional de Pista – FAUESC.

14h – Treino Livre (conforme liberação da pista)

18h – Fechamento da Pista – FAUESC.

20h – Show com DJ ADRIANO FERRARI

21h – Solenidade Oficial de Abertura do Evento

21h30min – Escolha da Rainha dos Caminhoneiros.

23h – Show com MATUSA

04/03/23 – Sábado

8h – Montagem Operacional Geral

8h15min – Abertura dos Boxes

8h30 – Montagem Operacional da Pista – FAUESC

9h – Credenciamento, Inscrições e Abertura do Parque de Exposições.

09h10min – Provas Classificatórias Toco e Truck até 560cv e Caminhões e Cavalo Mecânico Eletrônico até 750cv

12h – Livre para Almoço

13h30min – Montagem Operacional de Pista

14h – Provas classificatórias

15h – Encerramento das Inscrições

18h – Fechamento de Pista – FAUESC

19h – Livre para Refeição.

21h – Show com DJ BATATA

23h30min – Show com YONARA E JARDEL

05/03/23 – Domingo

8h30min – Montagem Operacional de Pista – FAUESC

9h – Provas Classificatórias Cavalo Mecânico até 750cv, Protótipos e Força Livre

12h – Livre para Almoço

13h – Montagem Operacional de Pista – FAUESC

13h10min – Desfile dos Pilotos e Expositores

14h – Provas Classificatórias

18h – Entrega de Troféus e Premiações

19h – Encerramento