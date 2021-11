Menina é arremessada de ônibus escolar durante acidente com trem em Santa Catarina

Tragédia! Segundo os Bombeiros Voluntários do município, uma jovem foi arremessada para fora do ônibus escolar e está em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano.

No Norte de Santa Catarina, em Corupá, quatro adolescentes, entre 12 e 14 anos, precisaram ser socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento, após um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem. A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 12h.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura Municipal de Corupá publicou uma nota lamentando profundamente o ocorrido e se colocando à disposição dos familiares para quaisquer orientações e apoio necessários. Confira na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Corupá, através da Secretaria Municipal de Educação, vem a público informar de que a empresa terceirizada que atua no transporte dos alunos da rede municipal de ensino, está procedendo todo o acompanhamento às vítimas do acidente ocorrido por volta das 12 horas desta quinta-feira (25), envolvendo um ônibus escolar e uma composição da concessionária da ferrovia.

Informa ainda que quatro adolescentes, entre 12 e 14 anos, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento de Corupá, sendo uma das vítimas transferida ao Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul”.

