13º salário do Bolsa Família será pago em junho com limite de beneficiários

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família foi confirmado, e pelo menos 3,3 milhões de famílias brasileiras serão contempladas com esse abono extra. A liberação acontecerá já em junho e pode fazer com que o auxílio desse mês ultrapassa R$ 1 mil em alguns casos. Tudo porque, além do 13º ainda será liberado nesse mês uma série de bônus financeiros.

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família não surgiu por meio de um decreto presidencial, logo não vai atingir todo o país. A última vez que toda a nação foi beneficiada com o abono adicional no Bolsa Família foi em 2019, naquele ano cumprindo com uma promessa presidencial o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou a liberação. Nos anos seguintes o governo da época deixou de fazer o pagamento.

Alguns membros da equipe social da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se posicionaram sobre a liberação de um novo 13º salário. Essa possibilidade, porém, deve ser destacada porque o Bolsa Família é visto como um auxílio social, logo não dá direito a um pagamento extra. Diferente de remunerações de trabalhadores ativos ou aposentadorias e pensões.

Quem vai receber o 13º salário do Bolsa Família?

Cumprindo com o funcionamento do 13º salário do Bolsa Família do governo de Paulo Câmara, o atual comando do estado de Pernambuco, direcionado pela governadora Raquel Lyra, confirmou a liberação do benefício. Inicialmente, a equipe da governadora havia demonstrado desinteresse no pagamento, mas foi pressionada pelo Congresso a liberar o benefício.

Com isso, serão beneficiados:

3,3 milhões de famílias que moram no estado de Pernambuco;

Pagamento único de R$ 150 incluso no salário de junho, independente da composição familiar.

Calendário do 13º salário do Bolsa Família

Além do 13º salário do Bolsa Família para quem mora em Pernambuco, ainda nesse mês passam a ser inclusos o adicional de R$ 50 para quem tem de 7 a 18 anos, gestantes e mulheres que amamentam crianças de até 6 meses (nutrizes). O bônus de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos está mantido, assim como o pagamento mínimo de R$ 600.