Professora Lurdinha recebe a Comenda Manoel Joaquim Pinto, a mais alta condecoração de São Joaquim

A Câmara de Vereadores de São Joaquim, concedeu na noite desta última sexta (26), a outorga da Comenda Manoel Joaquim Pinto para a professora Maria de Lourdes Hugen Souza a carismática Dona Lurdinha, pelos relevantes serviços prestados para a comunidade joaquinense, principalmente pelo trabalho voluntário que desempenha há anos educando crianças carentes na intutuição Casa de Francisco, no Bairro Santa Paulina.

Veja as Imagens:

Quem é Maria de Lourdes:

Dona Lurdinha, como é carinhosamente conhecida por todos, nasceu na localidade da Estância do Meio, no município de São Joaquim em 17 de dezembro de 1943. Filha de João Agostinho de Haro Hugen e Alice Schlischting Hugen. Estudou na Escola Manoel Cruz e fez o normal no Colégio São José.

Dona Lurdinha é mãe de quatro filhos, José Alexandre, Ana Claudia, Alessandro e Diomar Caetano. Foi casada com Diomar Caetano de Souza, ficando viúva aos 29 anos. Uma história de amor, dedicação e muito trabalho que a tornou mãe e pai ao mesmo tempo. Dividia seu tempo entre ser mãe, professora e gerente do Cine Plaza de São Joaquim.

Hoje aposentada, realiza diversas atividades voluntárias e se autodefine como uma amante do resgate histórico; seu principal hobby é sair para conversar e viajar com suas amigas.

Sua paixão em ser professora começou cedo, na 2ª série do ensino fundamental.

Aos 14 anos já substituía as professoras que não podiam comparecer a escola em determinados dias, a partir daí a sua paixão pela arte de ensinar floresceu juntamente com seu amor em educar e em ver a satisfação de seus alunos aprendendo. Na 8ª série já começou a dar aulas práticas, aos 18 anos, passou a ser professora e assinar o livro ponto.

Naquela época, nos conta D. Lurdinha, que quando faltavam alunos, iam de casa em casa a procura deles para formarem as turmas; Não parou mais de dar aula, trabalhou no Colégio São José, na escola de Palheiros (Luizinho), na escola da localidade de Mantiqueira e depois por muitos anos até sua aposentadoria, na Escola Rocha Pombo.

Também foi professora voluntária na Escola de Educação Básica Ary de Souza Borges e no antigo Rocha Pombo, onde lecionou por vários anos. Nos fala com muita emoção e alegria, salientando a direção e colegas professores expressa sua gratidão e lembra da felicidade sem explicação que seus alunos lhe traziam, lembrando também do papel de destaque que a escola conseguiu, resultado de trabalho e empenho de todos;

Também foi professora particular por vários anos. Em 2003, começou um dos trabalhos mais gratificantes de sua vida: o voluntariado. Em julho de 2006 foi uma das idealizadoras da Casa de Francisco, situada no bairro Madre Paulina, com objetivo de passar princípios éticos, morais e cristãos as crianças e adolescentes carentes da cidade. Durante seu período na presidência da Casa várias reformas foram feitas, com o apoio de ex-alunos dona Lurdinha conseguiu até mesmo uma revitalização da sede, da qual se orgulha muito. Foi voluntária também na Casa Lar, onde lecionou aulas de reforço.

Em função de todo seu envolvimento em prol da sociedade, Dona Lurdinha continua sendo homenageada por inúmeras entidades e pessoas, sejam elas, seus ex-alunos, colegas de profissão ou também terceiros que admiram seu trabalho e sua dedicação a tudo que realiza. Citamos aqui alguns projetos e participações de Dona Lurdinha: participou do Encontro dos alunos de 69, foi catequista por 10 anos na Paróquia de São Joaquim, participou do Projeto “Amigos da Escola” na qualidade de professora voluntária e do Projeto Contando Vidas, foi homenageada em desfiles cívicos das escolas Rocha Pombo e Ary de Souza Borges. É também sócia fundadora do Centro Cultural de São Joaquim. Na III Festa Nacional da Maçã, no ano de 1984, expôs painéis resgatando a história do município e foi cumprimentada pelo então Presidente da República, João Batista Figueiredo. Em novembro de 2000 foi homenageada pelo Jornal Mural, para o qual forneceu dados sobre a história de São Joaquim. Recebeu o Troféu Capuchinho no ano de 2001, e foi também eleita a Mulher Destaque pelo Clube Astrea. Concedeu e concede entrevistas para vários jornais e revistas e também conta com uma participação especial no Programa “Mais Você” da Rede Globo, recebendo inclusive uma ligação da apresentadora Ana Maria Braga. Colaborou também na escrita de alguns livros sobre a nossa terra, em especial o livro Conhecendo São Joaquim, de Rosemere Mariotti Machado e João Batista de Oliveira, sendo uma das principais fontes de informações históricas. Ajudou recentemente também na escrita do livro sobre o monsenhor Blévio Oselame.

Além de todas as atividades docentes, dona Lurdinha possui enorme destaque nas atividades históricas relacionadas à história da nossa cidade. Possui uma coleção de vários álbuns dispondo de informações e acontecimentos históricos de São Joaquim, toda sua trajetória e materiais especiais sobre a Festa da maçã e as visitas dos presidentes, tudo isso faz parte do seu trabalho de resgate. Destaca-se em várias atividades e trabalhos, como a pintura. Colaborou com a justiça do município sendo jurada. Participou também das eleições como mesária. Dona Lurdinha possui um vasto currículo em prol da sociedade, não sendo somente uma professora destaque, mas sim uma pessoa destaque e umas das personagens mais benqueistas do município de São Joaquim.

Veja o vídeo da sessão solene de outorga da Comenda Manoel Joaquim Pinto para a Professora Lurdinha