Foi furtado uma carretinha na noite desta sexta-feira (26), por volta das 21h00 na Rua Jose Souza Borges, Bairro Bela Vista. O proprietário fez o Boletim de Ocorrências e acionou a Polícia.

Testemunhas disseram ver uma F-1000 próximo ao Ponto do Pão puxando a carreta, quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da carretinha pode acionar a Polícia Militar através do fone 190 ou no disk denúncias da Polícia Civil no fone181.