Armazém do Lanche e Planalto São José disputam o título de campeão da 1ª Divisão 

As duas equipes já se enfrentaram em outra final onde o Planalto venceu o Armazém e foi campeão, este ano é a segunda vez que os times disputam o primeiro lugar, ambos lutam pelo bi campeonato.

O Campeonato de Futebol de Campo chega em sua final e o primeiro jogo de ida foi disputado no Estádio Municipal José Leão Dutra no domingo (21), a equipe do Armazém do Lanche venceu o Planalto São José pelo placar de 3 a 0. Um primeiro tempo de jogo equilibrado entre as duas equipes se estudando em campo em busca de abrir o placar, mas o jogo terminou empatado sem gols na primeira etapa.

No segundo tempo as duas equipes voltaram ao gramado em busca da vitória, aos 20min o Armazém sofreu um pênalti e o jogador Lima abriu o placar, em seguida um pênalti para o Planalto, na cobrança de Jardel o goleiro Fabão do Armazém fez uma bela defesa e manteve o time a frente no placar.

O jogo rolava com chances de gols para as duas equipes e em uma roubada de bola o jogador Léo do Armazém ampliou o placar para 2 a 0. Já na reta final um contra ataque deixou Léo mais uma fez cara a cara com o goleiro e marcou seu segundo gol no jogo encerrando assim Armazém 3 a 0 Planalto São José.

As duas equipes se enfrentam neste domingo (28), às 15h30 no jogo de volta para definir o campeão, Armazém tem a vantagem de três gols podendo perder por até dois gols de diferença, já o Planalto precisa vencer por 3 a 0 para disputa nos pênaltis ou 4 a 0 para ser campeão.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim