Clube Astréa abre temporada de verão na piscina

O espaço é destinado para sócios do Clube Astréa, é o ponto de encontro dos associados durante as férias. A estrutura é organizada pela equipe da sede e surpreende quem visita o local, conta também com guarda vidas. Para ter acesso a piscina os usuários devem ter realizado os exames médicos exigidos.

Todos os anos centenas de pessoas participam da temporada, a sede campestre tem ainda outros divertimentos, campo de futebol suíço e quadra de areia. A diretoria do clube está preparando novidades para o verão.

O Clube Astréa através de sua diretoria vem por este informar seus associados que irá retornar as atividades da piscina, tendo em vista às flexibilizações impostas pelas autoridades através do decreto nº. 1027, artigo 3º, paragrafo 4º, inciso X:

“parques aquáticos e complexos de águas termais:

a) autorizados com 50% de ocupação no nível gravíssimo; b) autorizados com 75% de ocupação no nível grave; c) autorizados com ocupação integral nos níveis alto e moderado”

O Clube ainda se mostra preocupado com a saúde de seus sócios e convidados, sendo assim, tomará todas as medidas exigidas pela vigilância sanitária no combate a COVID-19.