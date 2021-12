Mãe e duas filhas morrem em acidente entre carreta e carro na BR-470 em SC

Tristeza! Três pessoas da mesma família faleceram na noite dessa sexta-feira (03), em um grave acidente na BR-470, em Rio do Sul. Uma colisão frontal entre uma carreta e um carro vitimou a mãe e suas duas filhas. A motorista, identificada como Daiani Thibes de Campos, de 34 anos faleceu no local. As filhas Leonara Milena Mello Gastão, de oito anos, e Dainary Mello Gastão, de 13 anos, foram encaminhadas para o hospital mas não resistiram os ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com placas de Lages teve uma pane elétrica e travou sobre a terceira faixa, o carro com a família vinha logo atrás e desviou para a esquerda para não colidir com o caminhão parado, mas, invadiu a contramão e colidiu no caminhão com placas de Rio do Sul, que vinha em sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Uma das filhas que estava sentada no banco de trás do carro estava inconsciente e com ferimentos. Durante a retirada do veículo, a vítima teve parada cardiorespiratória. Foram iniciadas manobras de reanimação e imediatamente levada para o Hospital Regional Alto Vale.

A segunda vítima, que estava no banco do passageiro da frente, apresentava politraumatismo e pulsação fraca. Durante a estabilização também sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas manobras no local, até ela ser levada para o mesmo hospital da irmã. Já a terceira vítima, motorista do veiculo apresentava politraumatismo e estava presa às ferragens sem vida. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. O Instituto Geral de Perícias foi acionado.

Infelizmente as duas meninas, uma de 13 e a outra de oito, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Informações: Corpo de bombeiros