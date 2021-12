Casa do Vinho inaugura o Império do Vinho em Urubici

A Casa do Vinho que é destaque como a maior representante dos Vinhos Finos de Altitude de todo o continente, inaugurou nesta última sexta-feira (3), seu mais novo empreendimento: o “Império do Vinho” (Casa do Vinho), localizado na avenida Adolfo Konder, no centro de Urubici em um dos destinos de turismo mais buscados na Serra Catarinense, .

Mais uma moderna loja de Vinhos na Serra Catarinense.

Império do Vinho (Casa do Vinho) veio para Urubici para ser mais uma excelente opção de visitação para os turístas, moradores e apreciadores de um bom vinho. Principalmente pelos Vinhos Finos de Altitude, Vinhos importados e a tradicional linha Comendador, uma linha exclusiva da Casa do Vinho.

Um espaço lindo e aconchegante, a sala impressiona pela vasta área que compreende desde um espaço receptivo, estandes de vinhos. Um sala de degustação moderníssima trouxe todo o conforto e realização para os clientes que desejam degustar.

O espaço promete ser o novo ponto de encontro para quem quer comprar, degustar e aprender sobre vinhos.

Na inauguração do amplo recinto da nova Casa do Vinho em Urubici, os convidados se impressionaram com o que viram na atual conjuntura do mais moderno e ousado recinto de vinhos agora presente em Urubici.

Este foi mais um empreendimento da família Borges, mais um sonho realizado pela família do proprietário Vilson Borges, que não pouparam esforços para fazer desta loja o que há de melhor em termos de aconchego, charme e requinte.

Na foto o proprietário, comendador Vilson Borges

Projeto de interiores deste novo empreendimento da Casa do Vinho “Império do Vinho”, projeto este que teve partido, a mesma identidade das outras lojas em Lages e São Joaquim, mas com um conceito mais arrojado, afim de atender o campo novo que se abre na cidade de Urubici, turístas de vários estados do País. Um ambiente aconchegante, espaçoso, moderno, funcional e elegante! ( Elaine Branco Dematé/Arquiteta responsável pelo projeto).

Uma sede própria, ampla, moderna, com profissionais amplamente qualificados, um investimento digno da qualidade e apreço que a Serra Catarinense merece em termos de vinhos, cultura e turismo.

Atendimento realizados todos os dias das 11h às 20 horas.

O espaço ficou realmente muito elegante e acolhedor. E a turma do vinho certamente agradece! Desejamos muito sucesso.









































































































Por Agência de Notícias São Joaquim online