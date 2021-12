Maçã de São Joaquim é destaque no Agroclima

Dezembro chegou e começa a expectativa da colheita da maçã. E a produtora rural de São Joaquim, Kátia Fenner foi destaque em uma matéria do Climatempo, sobre a Maçã através do AgroClima.

Em São Joaquim (SC), a produção de maça também é muito apreciada. Fruta da região de São Joaquim, produzida a mais de 1.100 metros de altitude, responde por 50% da produção nacional da variedade.

A maçã fuji de Santa Catarina obteve, Indicação Geográfica(IG), concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Foto: Kátia Fenner – São Joaquim – SC

O inverno gelado de São Joaquim possibilita que as macieiras tenham 900 horas de frio por ano – com temperaturas inferiores a 7°C – requisito fundamental para a floração e desenvolvimento de frutas com qualidade. Essa é um dos diferenciais do município, que garante uma produção constante ao longo dos anos.

A produtora rural Kátia Fenner, produz maça Fuji Suprema e pêra em sua propriedade. Observe a foto abaixo enviada com exclusividade para o Agroclima.

Foto: Kátia Fenner – São Joaquim – SC

De acordo com a produtora, o pomar esta com 1 ano e 6 meses. No momento, as maças ainda estão verdes. No final de fevereiro de 2022, estarão maduras e prontas para consumo.

