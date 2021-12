Pedra atinge carro na Serra do Rio do Rastro – Rocha se desprendeu do paredão

Motorista revela que se salvou por pouco

Um pedra se desprendeu do paredão rochoso da Serra do Rio do Rastro no final da tarde e início da noite desta última terça (07) e atingiu uma Saveiro Robust que passava no momento do incidente.

O motorista Pedro Gonçalves Fontana, comerciante de São Joaquim contou que estavs subindo a serra sozinho, por volta das 18h10min, já na metade do trecho de subida após a santinha, quando uma pedra rolou por uma cachoeira, onde não havia a contenção e atingiu seu veículo.

Com pontas cortantes, a pedra atingiu a lateral do carro, cortou o peneu, entortou a roda, houve estragos no parchoques e paralama.

“Eu via pedra e não deu tempo de desviar, a minha reação foi assutadora, o susto foi grande, me salvei por pouco, tinha varios veículos subindo e o meu carro foi o atingido. Com medo eu sai correndo do carro e fiquei obervando com o pavor de cair mais pedras do paredão da Serra do Rio do Rastro”. Contou o comerciante.

Após o incidente com o veículo um boletim de ocorrência foi confeccionado pelo no Posto Policial do Mirante da Serra do Rio do Rastro e o trabalho de remoção da pedra, assim como a limpeza da pista ficou a encargo das equipes que fazem as obras de contenção.

“A gente acha que está mais tranquilho, devido as obras de conteção, afinal foram cerca de 500 dias de obras e a Serra vai ser liberada de vez amanhã dia 09, mas é difícil entender a natureza, a Serra do Rio do Rastro é sempre imprevisível. Eu esperava mais segurança, masc graças a Deus foi apenas danos materiais.” Finalizou o Comerciante Pedro Gonçalves Fontana

A Secretaria de Infraestrutura emitiu um comunicado destacando a importância das obras de contenção:

NOTA

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que, na noite desta terça-feira (7), ocorreu o rolamento de uma pedra na SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, no Sul de SC. A pedra se deslocou de um ponto próximo a uma contenção, o que só demonstra a importância das obras realizadas até o presente momento.

A intervenção havia sido realizada nos 25 pontos críticos com maior potencial de deslizamento. A rocha deslocada não estava dentro deste conjunto.

De toda forma, a empresa responsável pelo serviço foi acionada e rapidamente realizou a remoção do material do local, ainda na noite de terça-feira.

A SIE destaca que se está atenta e que tão logo seja preciso fará novas intervenções, caso identifique a necessidade.