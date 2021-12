Brasil: uma das potências mundiais de influenciadores

Os influencers são uma tendência mundial, sendo parte de uma importante estratégia de marketing para as principais empresas. Compreenda como o Brasil está se tornando uma das maiores potências de influenciadores do mundo.



O Brasil aderiu de forma intensa às novas tecnologias e isso se manifesta a vários níveis. Por um lado, os brasileiros já não sabem viver sem o celular e o utilizam para acessar suas lojas virtuais, seu casino online ou suas contas bancárias. Por outro, os usos diversificados dos dispositivos eletrônicos e a facilidade de seu uso motivam também uma nova corrente de empreendedorismo, que as redes sociais elevam ainda mais.



Com o marketing de influenciadores se tornando um dos mais proeminentes – com mais de cem milhões de dólares de dólares gerados ao redor do mundo por ano, essa profissão veio ganhando destaque no país, convertendo o Brasil numa grande potência global de influencers.



Influenciado também pelo disseminar do uso das criptomoedas, esse setor entrou em maior crescimento quando a aquisição de seguidores virou moda. Atualmente, o setor manifesta um claro crescimento, havendo influenciadores buscados por seus públicos e sua popularidade, que estão fazendo o maior sucesso.



No Brasil, alguns dos principais influencers têm um procura tão acentuada que estão até contratando gerentes especializados, por incapacidade de gerir suas próprias agendas.



Ainda que o público dos influencers seja, na maioria dos casos, bastante jovem, o fato é que as marcas estão aderindo cada vez mais a esse tipo de serviço e que o Brasil vai na linha da frente, apresentando alguns dos influenciadores de maior destaque. Conheça alguns exemplos e compreenda por que o Brasil é uma potência no setor.

Das redes sociais para a fama

Não tem como você nunca ter ouvido falar de nomes como Thassia Naves, Julio Cocielo ou Lala. Esses influenciadores utilizam as redes sociais e são, hoje, figuras bem reconhecidas do público brasileiro e internacional, pela forma como se apresentam em espaços como o Twitter, o TikTok e o Instagram.



Conquistando os seguidores a par e passo, esses influenciadores aproveitam seu posicionamento face aos públicos para recomendar e marcar as empresas com as quais trabalham.



Essas parcerias podem tomar formas distintas, sendo os influenciadores pagos em dinheiro ou em produtos e dando, em troca, seu tempo, alguns conteúdos e a promoção da marca.

Influencers: uma profissão reconhecida



Ainda que ser influenciador possa parecer um trabalho secundário, o fato é que a força das redes sociais já motivou seu reconhecimento e que este se manifesta em acontecimentos como o Congresso Mundial de Influencers.



O papel da comunicação e do marketing nesse trabalho ajudou a criar um reforço positivo para o mesmo, motivando que os influenciadores fossem elevados ao nível profissional, pela forma como passam a informação aos seus públicos.



Se tratando de uma forma de marketing direto e de proximidade, os influencers estão desempenhando um papel cada vez mais importante, não só na difusão de produtos, mas também de ideias, nomeadamente no que respeita ao marketing institucional.



O Brasil se encontra, atualmente, na linha da frente de todos esses processos.