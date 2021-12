Clube de Tiro Caminhos da Neve realiza campeonato interno

No sábado (7), foi feita a entrega de medalhas e troféus para os participantes do campeonato interno Clube Caminhos da Neve de São Joaquim.

O campeonato foi disputado paralelamente ao campeonato regional cbc taurus de tiro esportivo.



Para o campeonato interno, somente com atletas filiados ao clube foram disputadas 3 modalidades:



1- pistola menor (.380acp) a 10m

2- pistola maior ( .40 s&w e 9mm luger)

3- benchrest ( rifle 22 apoiado com luneta).



Na cerimonia de premiaçao, foram agraciados com medalhas os 3 primeiros atletas de cada modalidade, e premiados com troféus os 3 melhores em cada modalidade no somatorio do ano.



Foram os campeões:



Modalidade pistola menor 10m

1- Charles Reicher

2- Jeferson Amaral

3- Daniel Muniz de Oliveira



Modalidade calibre maior

1- Lucas Akihiko Tamaki

2- Giovani Velho Rodrigues

3- Gabriel Oselame.



Benchrest



1- Maikon Candido Coral

2- Gabriel Oselame

3- Renan Amarante.

Também foi agraciado com troféu de atleta destaque de 2021 o Sr Laerte Faustino Pereira.



O desempenho dos atletas do tiro joaquinense, apresentou grande evoluçao, e com o incentivo do clube, muito em breve teremos joaquinenses em destaque no tiro catarinense e brasileiro!



O Clube agradece à Pricila Palma Matos e Gabriel Oselame, representantes do Clube junto ao regional CBC Taurus, por sua dedicação e trabalho, que viabilizaram sediar as etapas em São Joaquim.

Para o ano de 2022 o Clube irá expandir as modalidades, com provas de armas curtas modalidade feminino, e carabinas de ar modalidade juvenil, alem de outras que estao em planejamento.

Veja as imagens:







































Acessem o site:

www.clubedetirocaminhosdaneve.com.br