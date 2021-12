Ciclone leva até 450 mm de chuvas à Bahia e deixa cidades em emergência

Um ciclone extratropical que se formou no oceano Atlântico tem provocado fortes chuvas na região do extremo Sul da Bahia. Pelo menos 29 municípios decretaram situação de emergência e outras três, de calamidade. A cidade de Itamaraju, uma das mais castigadas, registrou volume de 450 mm apenas nesta quinta-feira (9), segundo a MetSul Meteorologia. A previsão é de mais chuva nesta sexta-feira (10), quando o governador Rui Costa (PT) deve visitar a região para avaliar os estragos. De acordo com o InMet, a área do Sul da Bahia segue no maior grau de risco, classificado como “Grande Perigo” até as 10h20.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram como a elevação do nível dos rios provocou destruição de pontes, estradas e levou forte correnteza a ruas urbanas. Áreas inteiras foram inundadas e registros de quem estava nas ruas lidando com a força das águas se multiplicaram — em um deles, uma família usa um colchão para flutuar, no meio da cidade, na tarde de quarta-feira (8), em Itabela.

Na manhã desta quinta-feira, o governador do estado informou já ter conversado com alguns prefeitos e garantiu que o seu governo seguirá com a força-tarefa de ajuda aos municípios afetados. O Graer (Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia) informou que tem usado três aeronaves para atendimento à população. Um avião Grand Caravan decolou de Salvador transportando nove bombeiros militares que atuam na operação. Além disso, agentes do Corpo de Bombeiros que estavam de férias ou licença também foram convocados a retornar ao trabalho para participar da força-tarefa.

Em Macarani, o efeito das chuvas foi multiplicado pela elevação do nível dos rios e pontes foram destruídas. Durante os danos a uma delas, duas pessoas caíram na água e foram salvas pela população. Já em Jucuruçu, segundo a TV Bahia, os rios Gado Bravo e Jucuruçu subiram pelo menos dois metros e inundaram aparte baixa do município.

Em Itamaraju, onde choveu 450 mm em um único dia, um homem e dois sobrinhos, de 4 e 8 anos, morreram soterrados em área que registrou o desabamento de ao menos seis imóveis. Em Porto Seguro, onde choveu 171 mm nesta quinta, mais prejuízos, incluindo o teto de uma sorveteria em Arraial d’Ajuda. Em Teixeira de Freitas, as precipitações foram da ordem de 141 mm e a água invadiu inúmeras casas e estabelecimentos comerciais. Em Eunápolis, a chuva com ventos fortes derrubou uma vidraça de uma altura de pelo menos três metros e os estilhaços deixaram ao menos uma pessoa ferida.

Cidades que já declararam emergência

Anagé

Amélia Rodrigues

Baixa Grande

Canavieiras

Camacan

Encruzilhada

Eunápolis

Ibicoara

Itaberaba

Itaquara

Itacaré

Itarantim

Itapetinga

Iaçu

Itabela

Itambé

Ibicuí

Jaguaquara

Jiquiriçá

Macarani

Mucugê

Mutuípe

Teolândia

Maragogipe

Mundo Novo

Marcionílio de Souza

Ruy Barbosa

Ribeira do Pombal

Teixeira de Freitas

Medeiros Neto

Municípios que já declararam calamidade

Itamaraju

Jucuruçu

Porto Seguro

O que diz o Inmet para o caso de temporais de risco

O instituto oferece quatro recomendações básicas durante as fortes precipitações, com registros de enxurradas ou grande perigo confirmado:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre;

Se informa junto às autoridades de seu município ou estado: Defesa Civil (pelo 199) e Corpo de Bombeiros (pelo 193).

Fonte: Uol