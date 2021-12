Fernanda Córdova eleita presidente da Amures e Giovane Nunes – 1° Vice-presidente

Fernanda Córdova será segunda mulher a presidir a Amures em 54 anos.

Prefeita de Palmeira foi eleita presidente da Associação dos Municípios da Serra Catarinense para o exercício 2022. E Giovane Nunes – 1° Vice-presidente – Prefeito de São Joaquim. e 2° vice, o prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luz Ostetto.

A prefeita de Palmeira Fernanda de Souza Córdova, foi eleita na manhã desta sexta-feira (10), presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana – Amures, para o exercício 2022. A indicação dela foi por aclamação e será a segunda mulher em 54 anos, a presidir a entidade. A deputada federal Carmen Zanotto e a deputada estadual Ana Paula da Silva, a Paulinha, prestigiaram a assembleia dos prefeitos.

A assembleia que elegeu a nova diretoria executiva da Amures aconteceu no Hotel Fazenda Cerro Azul, em Capão Alto e como 1° vice, ficou o prefeito de São Joaquim Giovani Nunes e 2° vice, o prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luz Ostetto.



Na ocasião foi eleito também, o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMURES. O prefeito de Rio Rufino, Erlon Tancredo Costa foi conduzido por aclamação, assim como o presidente do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, prefeito de Urupema, Evandro Frigo Pereira.



Ao agradecer aos colegas pelo apoio e confiança, Fernanda Córdova, lembrou que havia um acordo e foi respeitado, o que une ainda mais os prefeitos em torno dos propósitos regionais. “Minha missão será continuar o bom trabalho que vem realizando o prefeito Tito Freitas e darei o meu máximo para isso. Sei das limitações de 2022, devido ao calendário eleitoral, mas na Amures buscarei fortalecer e engrandecer ainda mais nossa associação”, disse Fernanda Córdova.



Ela será a segunda mulher a presidir a Amures, em 54 anos de existência da entidade. Com apenas 39 anos, Fernanda Córdova, também será uma das lideranças políticas mais jovens no comando da entidade. Ao todo, a Amures já teve 56 mandatários entre prefeitos eleitos e reeleitos e apenas Marta Regina Goss, ex-prefeita de Bocaina do Sul, havia presidido a associação em 2009.



Agora, Fernanda Córdova retoma essa importante posição com expectativa de um mandato forte, descentralizado e de valorização das pessoas. Ela já tem experiência como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures – CIS-AMURES, em 2017. Como ordenadora primária da Amures, Fernanda Córdova conduzirá também, as decisões do Conselho Consultivo de prefeitos.

Diretoria Executiva Gestão/2022

Fernanda de Souza Córdova – Presidente – Prefeita de PalmeiraGiovane Nunes – 1° Vice-presidente – Prefeito de São JoaquimPedro Luiz Ostetto – 2° Vice-Presidente – Prefeito de Bom Jardim da Serra



Conselho Fiscal

Tito Pereira Freitas – Prefeito Capão AltoMariza Costa – Prefeita UrubiciAdemilson Conrado – Prefeito Cerro Negro



Suplentes

Albino Gonçalves Padilha – Prefeito Bom RetiroEdison Germiniani dos Santos – Prefeito Correia PintoEdson Julio Wolinger – Prefeito Ponte Alta



Conselho de Administração – CISAMA/ 2022

Evandro Frigo Pereira – Presidente – Prefeito UrupemaJoão Cidinei da Silva – 1º Vice-Presidente – Prefeito Anita GaribaldiAntônio Marcos Cavalheiro Flores – 2º Vice-Presidente – Prefeito Painel



Conselho de Administração – CIS-AMURES/2022

Erlon Tancredo Costa – Presidente – Prefeito Rio RufinoClaudiane Varela Pucci – 1º Vice-Presidente – Prefeita Campo Belo do SulLuizangelo Grassi – 2º Vice-Presidente – Presidente Celso Ramos

Com informações Notícia no Ato