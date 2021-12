12 Horas de música e muita diversão no 1º Entreveiro do Terraço Pub

Neste ultimo domingo (5), um super evento marcou o final de semana através do 1º Entreveiro do Terraço Pub.

O evento contou com bandas, artistas joaquinenes e do sul do Brasil. Ao total foram 9 apresentações e 12 horas de boa música desde o pagode, sertanejo, nativista e o bom e velho Rock N’ Roll.

O 1º Entrevero teve início com a Banda Dakele Jeito tocando o melhor do pagode, logo em seguida foi servido o tão esperado e delicioso entreveiro comida típica da região serrana, feito com pinhão, carnes, pimentão, cebola e aipim.

Posteriormente a apresentação de Julia Lemos com os embalos do sertanejo até o funk.

Uma das principais apresentações da tarde, foi do cantor João Chagas Leite com suas lindas canções que fizeram com que todos, que estavam no evento, cantar e relembrar os hits nativistas, pricipalmente com o clássico “Dessassosego”.

Também na parte da tarde, a animação contou com a presença do joaquinense Zando e seus hits de Rock internacional e nacional. O cantor Gustavo Godois embalou os apaixonados do sertanejo “antigo” ao sertanejo “universitário”.

Ao Pôr do sol, foi a vez da Banda The Zorden com canções de autoria própria e com canções das maiores bandas de Rock N’ Roll já vistas no planeta.

Douglas Porto, um dos destacáveis cantores joaquinenses, fez sua apresentação ao som de clássicos do pop rock, Rock N’Roll entre outros.

Diana e Banda capricharam no repertório, músicas de qualidade, um belo vocal feminino trazendo músicas sertanejas e, até mesmo, a emblemática canção do Punk Rock: “Mulher de Fases” (Raimundos).

E para encerrar a noite a banda Chokkito Bacana arrasou fechando com chave de ouro um estilo como Samba-rock, pagode e baladinhas sertanejas com aquele jeitinho malandro ao som de cavaquinho e pandeiro.