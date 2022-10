OAB/SC inaugura ampliação da sua estrutura em Lages

Ampliando a interiorização e a presença institucional no interior do Estado, a Ampliando a interiorização e a presença institucional no interior do Estado, a

/SC

entregou, neste sábado (15/10), em Lages,

OABmais uma estrutura para a advocacia. Mais de 300 advogados e advogadas da Serra Catarinense se reuniram com autoridades do Sistema OAB para celebrar a inauguração da sede campestre da Subseção.

Revitalizado, o espaço localizado nos fundos da sede administrativa da OAB de Lages está à disposição da advocacia, que pode utilizá-lo para momentos de confraternização e lazer com amigos e familiares. A entrega atendeu a um antigo pleito dos profissionais da região.

“A nossa união de esforços transformou o sonho em realidade. Revitalizamos a sede campestre, oferecendo um espaço ainda mais acolhedor e confortável à advocacia. O resultado pudemos ver de perto, quando reunimos mais de 300 pessoas em mais um dia que ficará na memória e na história da Subseção”, ressaltou na inauguração a presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio.

O presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, e o vice-presidente, Rafael Horn, participaram da inauguração, celebrada também pelo presidente da OAB de Lages, Marco Arruda. Na oportunidade, foi realizado ainda o descerramento do retrato do atual secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), Rodrigo Goetten, na galeria de ex-presidentes da Subseção.

“Ao colocar esse plano de interiorização em prática, estamos conhecendo práticas burocráticas judiciais que só advogadas e advogados, que vivem o dia a dia dos fóruns interioranos, são capazes de nos informar com fidedignidade”, afirmou o presidente do CFOAB, Beto Simonetti.

O vice-presidente do CFOAB afirmou que a parceria do Conselho Federal com a Seccional é positiva para a advocacia do Estado. “Temos um trabalho em conjunto com a presidente Cláudia Prudêncio e sua equipe. Hoje estamos cumprindo o compromisso firmado no início da nossa gestão. A OAB Lages ganha muito com essa ação e nós continuaremos nessa batalha diária”, declarou Horn.