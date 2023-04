Creche em Blumenau é alvo de ataque com arma, dizem Bombeiros na manhã desta quarta-feira

Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo os bombeiros, não há confirmação de mortes, nem feridos, mas pais, viaturas policiais e ambulâncias estão no local, no bairro Velha.

Não há informações oficiais sobre o autor da violência, mas segundo informações preliminares, um suspeito foi capturado. A Polícia Civil está empenhada na situação, informou o delegado Ulisses Gabriel, diretor-geral da PCSC.

Até as 9h15, a Polícia Militar não tinha conseguido entrar totalmente na unidade. Delegados e agentes estão se deslocando à unidade escolar para verificar a ação.

*Notícia em atualização.