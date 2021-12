SC confirma 7 casos de H3N2, a Influenza, e divulga alerta; veja sintomas

Santa Catarina registrou sete casos de Influenza A H3N2, todos entre o final de novembro e o início de dezembro. O vírus passou a preocupar depois que epidemias de gripe atingiram pelo menos cinco estados do país, com alta de casos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Com a circulação da nova cepa da Influenza, a H3N2, em alguns estados brasileiros, a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú alerta sobre a necessidade dos cuidados básicos, pois a gripe é transmitida entre pessoas por meio das gotículas liberadas no ar ao tossir ou espirrar. Segundo Balneário Camboriú, até esta quinta-feira (16) nenhum caso de contaminação pelo vírus havia sido registrado no município.

O vírus H3N2 provoca os típicos sintomas de gripe, como dor de cabeça, febre, dores nas articulações e congestão nasal, sendo importante que a pessoa repouse e beba bastante líquido para favorecer a eliminação do vírus do organismo. Sintomáticos devem procurar atendimento médico no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento da Covid-19 (Rua Angelina, s/n – Bairro dos Municípios).

A última vacina anual contra a Influenza previne a forma grave da doença, evitando a internação. Porém, quem estiver vacinado contra o vírus não está imune a contaminação. Por isso, é importante o uso de máscara, higiene constante das mãos e cobrir a boca ao tossir.

A vacina contra a gripe está disponível nas Salas de Vacinas das oito Unidades Básicas de Saúde do município. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação.