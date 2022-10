Semana de aniversário com lançamentos e novidades na Cia da Saúde em São Joaquim

Na semana de aniversário da Cia da Saúde em São Joaquim diversas novidades esperam por você, principalmente com o lançamento do “PLANO B” com chá energético e calmante que proporciona mais disposição e energia para o seu dia-a-dia e boas noites de sono para viver melhor, além disso, a Cia da Saúde preparou uma degustação especial com tortas, bolachas de castanhas, parmesão, fibratos e macadâmia com limão-siciliano, desinchá e o Desincoffee.

Nas compras acima de 80 reais o cliente tem direito a um estoura balão com todos os balões premiados com diversos prêmios super saudáveis e naturais. Não perca tempo, corra para a Cia da Saúde em sua semana especial de aniversário com suas ofertas também especiais.



Vem para Cia da Saúde, porque Natural é viver Bem!