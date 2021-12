Sicredi firma acordo com a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim para facilitar crédito as empresas

Para que o empresário Joaquinense possa cada vez mais empreender e impulsionar novos negócios, a Sicredi e a CDL – câmara de dirigentes lojistas de São Joaquim, firmaram um acordo de cooperação, para facilitar o acesso a linhas de Capital de Giro e Investimento Empresarial, com condições e taxas diferenciadas, para as empresas que são associadas a CDL.

O acordo foi firmado no dia 17 de Dezembro, na presença, por parte do Sicredi, da Gerente da Agência Katia Pereira, pelo responsável empresas Gabriel Nunes e da Colaboradora Dalciane Carvalho, pela CDL, estiveram presentes, o Presidente Giovani Rosa Oliveira e a secretária Eliza Nunes Fernandes.

O Sicredi está em São Joaquim para contribuir com o desenvolvimento local, tornando os negócios dos nossos associados e as comunidades mais fortes. Atuamos como um motor do desenvolvimento local, seja por meio das nossas soluções financeiras, da geração de emprego e renda ou dos programas desenvolvidos.

“É importante ressaltar que o empresário Joaquinense, pode contar com a Sicredi, a gente acredita e aposta junto com ele”, destacou a Gerente da Agência da Sicredi, Katia Pereira.

Em São Joaquim, a Sicredi está instalado com sua pré-agência na Rua Paulo Bathke, nº 143, Centro, com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, sem fechar ao meio-dia. Mais informações pelo telefone (49) 98879-0120. A estrutura definitiva da Sicredi na cidade está em construção e deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2022.