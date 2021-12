Barbicacho Dança Show rotema apresentações presenciais e enccerra ciclo de shows do Projeto Boleadeiras e Dançares

Depois de quase dois anos o Grupo de Projeção Folclórica Barbicacho Dança Show de Lages retomou em setembro as apresentações presenciais que contemplam o Projeto “Boleadeiras e Dançares”.

Seguindo todos os protocolos de segurança de prevenção contra à covid 19 e com todos os bailarinos imunizados o grupo realizou dez shows em instituições e escolas públicas de Lages e em estabelecimentos de turismo e hotelaria do vale do Itajaí e meio oeste catarinense.

O Projeto “Boleadeiras e Dançares” leva ao público toda a beleza e a tradição da dança gaúcha, tropeira e sul americana através do som peculiar dos bombos legueros e a incrível apresentação da dança das boleadeiras onde os bailarinos mostram habilidade e destreza.

Os trajes típicos e coloridos chamam atenção e mostram que a criatividade faz parte da essência do grupo.

Mais de 1500 pessoas de todas as idades tiveram a oportunidade de assistir os espetáculos de danças folclóricas do grupo. Os shows foram realizados no Caic Irmã Dulce, EMEB Aline Giovana Schmitt, CAIC e EMEB Nossa Senhora dos Prazeres, APAE de Lages, Asilo Lar Menino Deus e no EMEB Pedro Cândido.

Também no Fazzenda Park Hotel em Gaspar, Hotel Termas de Gravatal e no Hotel Paraíso em Piratuba.

O projeto “Boleadeiras e Dançares” é um projeto cultural aprovado pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura e patrocinado por empresas parceiras através da lei 8.313 de incentivo à cultura. As empresas repassam valores para a produção do projeto através de renúncia fiscal com 100% de abatimento no imposto de renda.

As empresas que valorizam e incentivam a cultura do Barbicacho Dança Show são: GTS do Brasil, Vossko do Brasil, Supermercados Martendal, Madeireira Boa Esperança e JJ Thomazi.

Também apoiam a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura de Lages.

A arte e as tradições de Lages e da serra Catarinense sendo destaque e mostrando que a indústria da cultura gera emprego e renda para todos os envolvidos, além de promover visibilidade para as empresas parceiras que tem suas marcas aliadas à valorização da cultura.

Desde 2004 o Grupo Barbicacho Dança Show encanta plateias através das expressões da cultura do sul do Brasil. Sua proposta é inovadora, pois apresenta as danças tradicionalistas com um enfoque contemporâneo, sem deixar o folclore e as tradições de lado.

Nativos de Lages, muitos dos dançarinos são netos dos antigos tropeiros e carregam além do talento para a dança e arte, um legado de tradição e amor pela cultura serrana.

Para 2022 o Barbicacho Dança Show já prepara um novo espetáculo denominado “Bailares Gaúchos” que vai retratar a expressão e a movimentação da dança sulina através de aspectos da região serrana.