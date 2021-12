Para finalizar bem o ano, administração entrega mais três casas em São Joaquim. Aconteceu na manhã de quarta-feira (22), no bairro Nossa Senhora Aparecida, na conhecida Cohab do Téio, a entrega de mais três unidades habitacionais para pessoas da comunidade.

Na ocasião estavam o Prefeito Giovani Nunes, a Vice Ana Melo, a secretária de Assistência Social Marilda dos Santos, os Vereadores Liander, Marcio Eron, Dione e Doro. Além da presença de secretários, equipe da administração e pessoas da comunidade.

As residências foram construídas com recursos próprios, onde a secretaria de Assistência Social realizou um estudo juntamente com os profissionais técnicos para realizar a entrega de cada casa.

O Prefeito Giovani Nunes agradece a equipe que realizou todo o estudo para que as residências fossem viabilizadas, tendo como meta adquirir mais casas em 2022. “Estamos em busca de mais terrenos para fazer mais casas, conseguimos colocar mais pessoas em suas casas, pessoas que esperaram por anos e corrigindo erros do passado” afirma.

A secretária Marilda dos Santo Rodrigues, explica que esse trabalho é de grande alegria, pois beneficia famílias que realmente precisam. “Uma felicidade no dia do encerramento entregar essas casas, o seu Sebastião sempre lutando e conseguindo realizar esse trabalho, hoje entregamos para as famílias Moises e sua esposa Franciele, Dilceu, e o Hernandes Maradona, que morava no estádio de futebol e hoje ganhou sua casa” frisa.

Só em 2021 foram entregues 16 casas e feitas várias reformas em outras residências beneficiando muitas famílias. A meta para o próximo ano é aumentar ainda mais as construções destas unidades.