São João do Pelotas e Arvoredo foram contemplados com um ônibus escolar nesta quinta-feira

Governo do Estado faz maior investimento em transporte escolar da história de SC. Os 66 veículos entregues nesta quinta podem transportar até 59 estudantes sentados e são adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. O valor de cada ônibus é de R$ 317,9 mil e beneficia tanto estudantes da rede estadual quanto municipal.

E a localidade de São João do Pelotas e Arvoredo foram contemplados nesta primeira entrega com um novo ônibus, nesta quinta-feira (23), destinado pelo governador Carlos Moisés e também pelo secretário Luiz Fernando Cardoso atendendo o pedido da Adm de Giovani Nunes, para suporte ao transporte escolar destas localidades!!! Com o apoio do secretário municipal Fabiano Padilha que se dedicou junto a todos.

Os municípios contemplados nesta primeira entrega são Agrolândia, Agronômica, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Araquari, Araranguá, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Biguaçu, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Botuverá, Braço do Norte, Brusque, Canelinha, Cocal do Sul, Dona Emma, Ermo, Garuva, Gaspar, Governador Celso Ramos, Grão Pará, Guabiruba, Ibirama, Içara, Imaruí, Indaial, José Boiteux, Lauro Muller, Lontras, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Nova Trento, Orleans, Penha, Pescaria Brava, Petrolândia, Praia Grande, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio Fortuna, Santa Rosa do Sul, São Bonifácio, São Cristóvão do Sul, São Francisco do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São João do Sul, São Joaquim, Siderópolis, Tijucas, Timbé do Sul, Treviso, Trombudo Central, Turvo, Urubici, Urupema, Urussanga, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum.

Maior investimento da história

O Governo do Estado adquiriu os 300 veículos com recursos próprios, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), junto ao Programa Caminhos da Escola. O modelo, de acordo com o Ministério da Educação e o Inmetro, é considerado o mais adequado para o transporte dos estudantes do ensino básico.

Os demais ônibus escolares devem ser entregues ao longo do primeiro trimestre de 2022 para que os alunos possam iniciar o ano letivo de forma ainda mais segura e confortável. As próximas entregas também incluirão ônibus com capacidade para 25 e 44 passageiros.

Ao término das entregas, cada um dos municípios catarinenses que participam do convênio com a SED será contemplado com ao menos um veículo de transporte escolar. O investimento deve beneficiar cerca de 140 mil estudantes da rede estadual, sem contar alunos matriculados em unidades da rede municipal.

Valério Moretti, prefeito da cidade de Treviso, agradeceu o Governo de Santa Catarina pelos investimentos em educação, feitos no município. “Treviso é o menor município da Amrec, mas está recebendo um valor que vai ficar na história. Temos uma escola estadual e três municipais. É um grande prazer estar aqui recebendo este ônibus escolar.”

Parceria entre Estado e municípios

O transporte escolar de estudantes catarinenses é executado em uma parceria entre a SED, a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime). Neste acordo, a gestão das linhas de transporte é realizada pelos municípios, enquanto o Estado repassa recursos para o custeio e a manutenção dos veículos todos os meses.

Com informações da Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED