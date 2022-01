Falece Aldori Donizete Oliveira após sofrer um grave acidente no Caminhos da Neve

Esposa Vera Cordova , Filhos Iago , Erica , Vitor , Yuri e Irmãos Adair , Angelita , Edilza , Valdir e sobrinhos e toda família com pesar comunicam com pesar o Falecimento de Aldori Donizete Oliveira – 44 anos , falecido em Lages SC na manhã de 03/01/2022. Seu corpo está sendo velado na Capela Cristo rei e o sepultamente está marcado para as 10h desta terça (04) no Cemitério da Mantiqueira.

Aldori Donizete Oliveira sofreu um grave acidente ás 20h35, do dia 22 de Dezembro, após um saída de pista, na localidade de Santo Antão, na Rodovia Caminhos da Neve com sua Ford Ranger. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ficou hospitalizado em estado grave até então.

Fica o reconhecimento de uma inesquecível e benquista pessoa e a homenagem de todos os amigos e familiares.