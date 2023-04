Carmen Zanotto destina R$ 100 mil para a APAE de Campos Novos

A Secretária do Estado da Saúde, deputada federal Carmen Zanotto, esteve na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Campos Novos, dia 4 de abril, para entregar ofício de indicação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para custeio dos serviços realizados.

De acordo com o diretor da instituição de Campos Novos, Luiz Augusto de Souza é uma alegria receber a visita da secretária. “Ela vem contribuindo através de emendas para a APAE de Campos Novos desde 2020, destinando recursos para melhorias na saúde de nossos usuários e sabemos da necessidade que é ter um olhar sensível para as nossas famílias. Somos gratos”, afirma.

Como parlamentar, Carmen Zanotto já destinou para a instituição R$ 200 mil. Parte dos recursos foram utilizados para o tratamento dentário dos alunos.

“Estou muito feliz ver os estudantes sorrindo novamente. Estamos devolvendo a dignidade e autoestima para eles. Um trabalho maravilhoso realizado por todos os colaboradores da APAE. Continuarei contribuindo com a APAE de Campos Novos e as demais da nossa região, pois sei da importância do trabalho da instituição para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, ressalta Carmen Zanotto.

O prefeito Gilmar Marco Pereira participou da visita e garantiu o repasse do recurso assim que estiver disponibilizado na conta da prefeitura.

A APAE de Campos Novos atende 148 pessoas com diversas síndromes e deficiências na área intelectual moderada e severa, entre 0 e 64 anos. A entidade filantrópica, que funciona há mais de 45 anos, atua nas áreas de assistência, saúde e educação.