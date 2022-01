“NOVA RAÇA” PRODUZ MAIS LEITE E COM BAIXO CUSTO

Agora chamado de ProCROSS, o conceito já começa a ser vendido pelo mundo, com animais que produzem mais leite e com custo mais baixo.

Alguns rebanhos leiteiros pelo mundo estão mudando de cor e ficando mais curtos. Isso é uma coisa boa, de acordo com um homem que consulta as fazendas leiteiras dessas regiões produtoras. O motivo é uma “nova raça”, ou na verdade um conceito e técnica de cruzamento entre raças. Agora chamado de ProCROSS, o conceito já começa a ser vendido pelo mundo, com animais que produzem mais leite e com custo mais baixo! Glenn Carlisle, da Carlisle Dairy + Forage Consulting, LLC, de Dover, está entre os que promovem a criação cruzada de gado leiteiro planejada para permitir que os fazendeiros obtenham mais renda usando menos recursos para produzir leite.

“Carne, aves e suínos têm utilizado híbridos de três vias desde que me lembro”, disse Carlisle, citando estes benefícios:

Maior eficiência alimentar, com cruzamentos exigindo de 10% a 15% menos ração por unidade de produção.

Maior fertilidade, o que reduz os custos de intervenção de saúde. Longevidade, um bônus por criar os animais certos entre si.

“O conceito foi desenvolvido e extensivamente pesquisado por um grupo de leiteiros da Califórnia, juntamente com um especialista em criação de vacas inovador chamado Mike Osmundson”, disse Carlisle. “Começando em 1999, os pioneiros do conceito experimentaram e descartaram várias raças de vacas para alcançar os animais protótipos ideais.” Ele disse que as vacas Holstein-Friesian de raça pura, preto e branco, dominaram a produção mundial de leite por mais de 100 anos. Ao longo do caminho, alguns pontos fortes foram perdidos para atingir uma produção maior. Vacas produtivas mais baixas com custos de intervenção de saúde mais altos e um problema com vacas estreitamente relacionadas com procriação causaram inadvertidamente alguns problemas que custaram aos fazendeiros perdas significativas de renda.

Os pesquisadores se estabeleceram em duas raças para complementar o impulso do Gado Holandês para produzir grandes quantidades de leite. Eles são o Montebeliarde da França, uma raça durável, fértil e de baixo consumo, e o VikingRed, uma vaca resistente desenvolvida nos países nórdicos que tem problemas mínimos de saúde e alta fertilidade.

Fonte: Compre Rural