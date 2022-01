Pesquisadoras visitam regiões vinícolas do país para conhecer a cultura da produção do vinho

Durante sete meses, a sommeliére Deisi da Costa e a técnica em enologia Michele Cordeiro, visitarão 100 vinícolas do país. A viagem [por volta de 20 mil kms] começou em Bento Gonçalves, em outubro, e terminará em Goiás, em maio de 2022. O objetivo é escrever um livro sobre a viagem e a tradição vinícola do país. A Expedição Cultural Vou de Vinho – Uma Experiência entre Vinhos e Vinhedos conta com o apoio do Pró-Cultura e do Governo do Estado do RS.

Se não há um número oficial de vinícolas, é certo que em cada canto deste país há uma região que produz vinho. Para conhecer estes polos, histórias, características, diversidades e similaridades, na Expedição Cultural Vou de Vinho – Uma Experiência entre Vinhos e Vinhedos, duas gaúchas se aventuram numa pesquisa pelo Brasil, a Sommelière Deisi da Costa [recentemente escolhida como a melhor do RS pela Associação Brasileira de Sommelières, ABS/RS] e a contadora e técnica em enologia Michele Zanella Cordeiro, visitarão 100 vinícolas num período de sete meses. Até o presente momento, já foram mais de 45 estabelecimentos.

O objetivo delas é escrever um livro e um e-book sobre o material recolhido e que será lançado no decorrer do ano que vem. “Nossa pretensão não é criar um guia turístico, mas contar sobre fatos pitorescos dessa viagem, o desenvolvimento da indústria do vinho e, principalmente, sobre os laços a tradição que unem as empresas visitadas”, explica Michele.

O cronograma de viagem da expedição iniciou em Bento Gonçalves, e a previsão é visitar a última vinícola na Serra dos Pirineus [GO]. No roteiro de viagem estudado e elaborado por Deisi, estão incluídas aproximadamente 24 regiões situadas no Distrito Federal e em dez estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Goiás. Serão 61 municípios visitados e calculam que rodarão mais de 20 mil kms. Até o presente momento, já foram 45 estabelecimentos.

A lista das vinícolas que serão visitadas, Deisi explica que, em 2018, quando retornou ao Brasil, após um período de quase dois anos na Nova Zelândia, iniciou “um relacionamento sério com as vinícolas e as regiões, estudando e atuando diretamente com os produtores e mercado brasileiro”. Com o conhecimento adquirido, “posicionei as escolhas pela qualidade do vinho e a seriedade da vinícola com o setor, sem preferências pessoais, mesmo sendo difícil deixar algumas de lado nesta primeira Expedição’’.

Sobre a inspiração da viagem, Michele e Deisi contam que a história da Expedição Cultural Vou de Vinho – Uma Experiência entre Vinhos e Vinhedos começou a ser desenhada em 2019, quando viram que além de apreciarem muito a bebida e a sua produção, tinham muitas afinidades e energia para realizarem algo inovador. “Combinamos um café que durou mais de quatro horas. Após, marcamos uma segunda reunião que durou 11 horas, quando criamos o projeto e planejamos o roteiro”, contam empolgadas e cientes dos desafios inerentes a este tipo de viagem e inciativa. A partir daí, foram atrás das parcerias. Com o financiamento do Pró Cultura – Governo do Estado do RS e realização da Associação Atlanthica e a Vou de Vinho, as empresas Amazon Group-TuttoVino, Anderle Transportes, Limpacto Limpeza e Higiene, LNF, PCR Metal, Piva, R Cork Brasil e Serra Inox embarcam junto nesta expedição cultural.

Quem são as pesquisadoras

Deisi da Costa – sommelière, com formação também no exterior. Já recebeu homenagem de Melhor Degustadora às Cegas [2018] e eleita a Melhor Sommelier do RS [2019] e campeã no 1° Concurso de Sommelier 2021, ambos ABS/RS. Atualmente, além de consultora em diversas vinícolas, é cofundadora da página no Instagram @voudevinhooficial, onde dá dicas de rótulo e uvas para incentivar a cultura, consumo responsável e a educação do vinho no Brasil; e fundadora da @vinhosinenglish

Michele Zanella Cordeiro – é contadora, técnica em enologia, empreendedora social na @escoladevoce.bg grupo com mais de 120 mulheres, com MBA em gestão com módulo Internacional pela Sonata Brasil, cofundadora da página @voudevinhooficial. Além de atuar na Expedição é consultora e controler de diferentes empresas.