Santa Catarina confirma retorno 100% presencial das aulas da rede estadual

Está marcado para o dia 7 de fevereiro o retorno das aulas na rede estadual para o ano letivo de 2022. A assessoria da Secretaria de Estado da Educação confirmou que as aulas serão realizadas de forma 100% presencial.

Planejamento do ano

Os professores iniciam alguns dias antes, em 3 de fevereiro, para o planejamento pedagógico do ano letivo. De acordo com o calendário, o recesso escolar de meio de ano inicia no dia 16 de julho.

Após o recesso, as aulas serão retomadas para o segundo semestre no dia 1º de agosto, e o término do ano letivo será em 16 de dezembro, com os conselhos de classe marcados para os dias 19, 20 e 21.