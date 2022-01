Com altas temperaturas no estado, Celesc reforça dicas para economia de energia elétrica

Uma intensa e histórica onda de calor é registrada no sul do Brasil. O fenômeno traz reflexos para Santa Catarina, onde as temperaturas podem seguir perto dos 40ºC até pelo menos o próximo sábado, 22, em regiões como o Oeste e o Extremo Oeste. Com a previsão de que o verão siga com temperaturas bem elevadas, a Celesc reforça a importância de que os clientes adotem medidas para o uso consciente de energia elétrica, pois é neste período que a população intensifica o uso de eletrodomésticos que combatem o calor e de eletroportáteis que facilitam a rotina diária.

Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), caso equipamentos como ar-condicionado, geladeira, ventilador e outros eletrodomésticos sejam usados sem moderação durante a estação mais quente do ano, pode haver um acréscimo nas faturas de energia dos consumidores. Utilizar o ar-condicionado na temperatura adequada (23ºC) e optar por um modelo econômico, manter a borracha de vedação da geladeira em bom estado e utilizar o modo “stand by” dos equipamentos eletrônicos são algumas das medidas que podem fazer a diferença.

Essas e outras orientações estão sendo compartilhadas pela Celesc, desde o início de dezembro de 2021, em sua Campanha de Verão 2021/2022, cujo slogan é “Economize energia, compartilhe essa ideia”, que vem sendo veiculada nos canais oficiais de comunicação da empresa durante a alta temporada.

Confira abaixo algumas dicas de economia de energia para este período de grande calor:

Ar-condicionado – Além de regular a temperatura adequada em 23ºC, confortável e que garante o bom funcionamento do motor, dê preferência para modelos Split e Inverter com selo Procel. Eles são mais eficientes e gastam menos energia. Na hora de instalar, escolha a parede do ambiente que tem mais sombra. Vai fazer o aparelho “trabalhar” menos para manter o ambiente em temperatura agradável.

Geladeira – Para reduzir o consumo do aparelho, ajuste o termostato de acordo com a época do ano, mantenha a borracha de vedação em bom estado, não deixe a porta aberta por muito tempo, não guarde alimentos quentes e nem seque roupa na parte de trás. Outra dica é colocar a geladeira distante dos equipamentos que são fontes de calor, como o fogão e o forno elétrico.

Ventilador – Ventiladores podem ser bons aliados para aplacar o calor gastando menos que o ar-condicionado. No chão, no teto ou na parede, eles são uma opção mais em conta para refrescar os ambientes. Observe a quantidade de vento que o modelo é capaz de produzir. Na etiqueta é informada a vazão do ventilador e o índice de energia consumida. Se dois modelos consomem a mesma quantidade de energia, opte por aquele de maior quantidade de vento gerado, porque será capaz de ventilar mais que o outro.

Modo stand by – O modo “stand by” – ou modo de espera – também consome energia do aparelho eletrônico. Desligá-los enquanto não estão sendo usados faz a diferença no valor da fatura no fim do mês. Uma dica que pode fazer a diferença é programar os aparelhos para desligarem a cada duas horas.

Ranking de consumo – Uma dica para economizar é saber o consumo de energia de cada aparelho. Por exemplo, uma air fryer de 1500 W ligada por 30 minutos equivale ao consumo de 25 lâmpadas Led de 6W ligadas por 4 horas.

Chuveiro elétrico – Hábito como o uso demorado do chuveiro elétrico lidera o consumo de energia na maioria das residências e pode representar um acréscimo de 25% a 35% no valor total da conta de luz. Utilize o aparelho no modo verão e evite banhos demorados, pois, além de economizar luz, economiza água. Além disso, feche a torneira do chuveiro quando não estiver usando ou enquanto estiver se ensaboando. Se possível, opte pelo sistema solar de aquecimento de água para o banho quente.

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc