Dois Joaquinenses tomam posse como Coordenadores Artístico Estadual da 2° Região Tradicionalista de Santa Catarina

No último sábado dia 15, os coordenadores do grupo de danças Gaúchas Portela, tomaram posse na cede social do MTG em Lages, passando a coordenadores artístico Estadual da 2° Região Tradicionalista de Santa Catarina. A mais de 10 anos sem coordenador a 2° Região volta a ter como representantes os Joaquinenses; Zilma Pereira Nunes Nesi e Geovani Velho Formiga Júnior, eles que são os coordenadores do grupo de danças Gaúchas Portela! Sem sombra de dúvidas um enorme avanço para o grupo e principalmente para São Joaquim que volta atuar juntamente com o movimento Tradicionalista Gaúcho ( MTG).

Na foto Zilma Pereira Nunes Nesi , o novo presidente do MTG Alex Sander e Geovani Velho Formiga Júnior

Parabéns e muito sucesso e que continuem lutando pela valorização da cultura tradicionalista em São Joaquim.