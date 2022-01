Menino de 9 anos trabalha fazendo unhas para pagar tratamento de irmão com câncer

Gabriel Aarón pode ter apenas 9 anos, mas possui um senso de responsabilidade digno de gente grande.

Alguns meses atrás, ele começou a trabalhar fazendo unhas para ajudar sua família a pagar o tratamento do irmão, que tem câncer.

Em entrevista ao portal Mega Noticias, Gabriel explicou que dedica parte do seu dia aplicando unhas de acrílico.

“Oi, estarei aplicando unhas hoje […], porque quero ajudar meu irmão em seu tratamento, não tenho dinheiro, mas quero apoiar minha mãe, coloco desenhos nas unhas, estou aprendendo um pouco todo dia, mas vou fazer [suas unhas] tão bonitas quanto estiver ao meu alcance”, escreveu o menino em um post compartilhado no Facebook.

A maior parte das mulheres atendidas são amigas ou conhecidas da família, e vão à sua casa cientes de que o valor pago pelo serviço será guardado para a compra de medicamentos e para pagar as viagens do pequeno Bryan, de 4 anos, até o hospital, em Nuevo Laredo, no México.

Fonte: Razões para Acreditar