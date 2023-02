Tudo pronto para o Baile do Choop do CTG Minuano Catarinense

Esquenta neste sábado as 14h30min no próprio CTG Minuano venha degustar o chopp e ver os preparativos para a Festa.

A Diretoria (Patronagem) do CTG Minuano Catarinense te aguardam amanhã dia 4 de fevereiro em uma festa tradicional, mistura um bom chopp, boa música, gente feliz em um ambiente seleto. Onde a animação da noite ficará por conta Grupo Portal Gaúcho.

As vendas de ingressos a disposição na agropecuária Agroterra, loja San Steban e com as promoters autorizadas). A partir das 14:30 a venda de ingressos no ctg com esquenta.

Tem chopp de vinho, Ipa e Pilsen.

CHOPP LIBERADO! Corra e adquira seu ingresso!

Sobre o Grupo Portal Gaúcho

Desde 1999 o grupo começou a fazer um trabalho que lhe trouxe um grande reconhecimento do publico de vários estados brasileiros, nos quais fez várias apresentações, sempre procurando levar a alegria da música fandangueira, respeitando a cultura, e os costumes do Sul do Brasil.

Ao longo da história o GRUPO PORTAL GAÚCHO lançou 9 CD’s e 1 DVD, todos esses trabalhos tiveram os selos de grandes gravadoras, e emplacou sucessos como, Tranco Véio Fandangueiro, Trancão de Baile, Na Moda Loca, Io-Io, No Copo ou na Latinha, Campo a Fora, entre outros, sendo que alguns destes sucessos ainda estão entre as músicas mais executadas nos fandangos e por emissoras de rádios do Sul do Brasil.

motivação e a busca pela qualidade, fez com que o GRUPO PORTAL GAÚCHO estivesse sempre a frente, incorporando novas tecnologias de som, iluminação, cenário, entre outros.



Através dos anos, o GRUPO PORTAL GAÚCHO tornou-se um ícone no Sul do Brasil, com uma trajetória marcada por grandes sucessos e pela qualidade musical de seus integrantes.



Essa trajetória veio ser premiada em 2008 com a participação no CD e DVD FESCTHÊ, sendo o GRUPO PORTAL GAÚCHO o primeiro grupo Catarinense a participar desta grande festa da música gaúcha.

Mesmo com a consolidação do Grupo no cenário musical do Sul do Brasil, a busca pela conquista de novos horizontes continua incansável e para abrilhantar ainda mais os fandangos por onde passamos, contamos hoje com nomes reconhecidos da música gaúcha, que vieram para fortalecer ainda mais o trabalho e a marca do GRUPO PORTAL GAÚCHO, e que venham cada vez mais fandangos, para que possamos cada vez mais levar a alegria da música fandangueira por este Brasil a fora.