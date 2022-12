Brasil perde para Croácia nos pênaltis, é eliminado e adia sonho do hexacampeonato da Copa

A Seleção Brasileira cai nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia, nas penalidades. Após 120 minutos de jogo, nas penalidades os Croatas tiveram 100% de aproveitamento, com quatro cobranças e todas convertidas. Do lado brasileiro, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas cobranças e Casemiro e Pedro fizeram os seus.

Após empate sem gols no tempo normal, Brasil e Croácia vão para a prorrogação decidir uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Qatar, no estádio Cidade da Educação.O Brasil abriu o placar com Neymar já no fim da primeira etapa da prorrogação. Ao final do segundo tempo da prorrogação a Croácia conseguiu um empate 1 a 1, com isso a decisão está indo para os pênaltis.

O jogo foi bastante truncado, com a Croácia marcando forte e se segurando na defesa. O goleiro Livakovic é o nome do jogo até o momento.

Quem passar pega o vencedor de Argentina e Holanda, que se enfrentam nesta sexta-feira (9), ás 16h.

Na Copa passada, em 2018, na Rússia, a equipe, que já era comandada por Tite, caiu nessa fase ao perder por 2 a 1 para a Bélgica.