GRAVE ACIDENTE EM AFREDO WAGNER DEIXA UMA PESSOA MORTA

Um homem de 48 anos morreu após um grave acidente de trânsito no início da manhã desta quarta-feira (02), em Alfredo Wagner (SC). A colisão frontal entre um caminhão e uma van, ocorreu por volta das 6h, no Km 108, da BR-282. Outra pessoa ficou gravemente ferida e foi conduzida ao hospital.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), se envolveram na batida, uma Fiat/Ducato Maxicargo, com placas de São José (SC), que era conduzida pela vítima fatal, que bateu de frente com um caminhão Mercedes Benz/ Atego, com placas de Itajaí, que tinha como motorista um jovem de 29 anos, que ficou gravemente ferido. Um terceiro caminhão também se envolveu na colisão, mas o condutor não sofreu lesões.

Equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram na ocorrência, já que o motorista do caminhão Atego, ficou preso às ferragens. Após ser desencarcerado, o jovem foi encaminhado ao hospital.

As causas do acidente não foram divulgadas e devem ser investigadas.

