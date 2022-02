Mulher fica ferida após perder controle do veículo e cair no Rio Carahá em Lages

UMA VÍTIMA DE 33 ANOS PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO NA AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, E CAIU DENTRO DO RIO.

A MULHER FOI RETIRADA PELOS BOMBEIROS E APOIO DA PM, LOGO EM SEGUIDA FOI SOLICITADO APOIO DO MÉDICO DO SAMU, ONDE ELA FOI ENTUBADA NO LOCAL.

Sobre o Rio

O rio Carahá possui cerca de 7 mil metros de extensão que cortam boa parte da cidade de Lages e, ao longo de todo o trecho.

O rio Caraá ou rio Carahá é um curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil. Ele drena as águas da cidade de Lages perpendicularmente. Nos períodos de chuva intensa, o rio acaba represando a água, o que provoca enchentes, que ainda hoje não são controladas por falta de investimentos.